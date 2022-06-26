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Винесли навіть капці: окупанти обікрали, а потім розбомбили дім Могилевської у Бучі

26 Червня 2022, 21:27
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Винесли навіть капці: окупанти обікрали, а потім розбомбили дім Могилевської у Бучі

Українська співачка Наталія Могилевська в ефірі інформаційного телемарафону розповіла про свій будинок у Бучі.

– У будинку жили орки, вони вкрали все – навіть капці, постільну білизну, матраци і навіть решітку з плити. Після цього вони пішли і будинок розбомбили. Тобто будинку тепер просто немає, – зізналася Наталія.

Могилевська порівняла будинок із душею, яку в жодному разі не варто чіпати чужим.

– Наш дім – це наша душа, наша друга шкіра. Це настільки неприємно, коли інші люди торкаються брудними руками твого інтимного. Це настільки боляче, що я не можу передати. Про це навіть говорити неприємно, – додала артистка.

Дивитися інтерв’ю та концерт співачки можна за допомогою онлайн-трансляції Фактів ICTV у YouTube.

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Буча Війна в Україні Наталя Могилевська
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