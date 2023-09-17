Український репер Тамерлан зворушливо привітав свою дружину Альону Омаргалієву з днем народження. За 10 років шлюбу музиканту є що сказати про свою кохану, з якою вони прожили багато чого.

Так, Тамерлан заявив, що Альона дуже сильно подорослішала, стала більш жіночною і мудрою, ніж на початку шлюбу.

– Вона стає все теплішою, але продовжує бути відкритою до світу і людей. Такі зміни в ній дуже гармонійні, і я теж не стою на місці. Вона розвивається і не стоїть на місці – це дуже круто. У насиченому графіку знаходить час для сім’ї, піклується про сина і про мене, – сказав репер.

Музикант додав, що Альона читає багато літератури, щоб бути на одній хвилі з сином, розуміти його емоції та дати слушну пораду в період дорослішання.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що Тамерлан з перших днів повномасштабного вторгнення активно захищає країну зі зброєю в руках. Він не єдиний зі знаменитостей, хто вирішив показати свою хоробрість і силу. Хто з українських зірок воює з перших днів вторгнення РФ можна дізнатися на Фактах ICTV.