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Пережили багато чого: Тамерлан зворушливо привітав дружину Альону з днем народження

17 Вересня 2023, 14:16
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Тамерлан

Український репер Тамерлан зворушливо привітав свою дружину Альону Омаргалієву з днем народження. За 10 років шлюбу музиканту є що сказати про свою кохану, з якою вони прожили багато чого.

Так, Тамерлан заявив, що Альона дуже сильно подорослішала, стала більш жіночною і мудрою, ніж на початку шлюбу.

– Вона стає все теплішою, але продовжує бути відкритою до світу і людей. Такі зміни в ній дуже гармонійні, і я теж не стою на місці. Вона розвивається і не стоїть на місці – це дуже круто. У насиченому графіку знаходить час для сім’ї, піклується про сина і про мене, – сказав репер.

Музикант додав, що Альона читає багато літератури, щоб бути на одній хвилі з сином, розуміти його емоції та дати слушну пораду в період дорослішання.

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Нагадаємо, що Тамерлан з перших днів повномасштабного вторгнення активно захищає країну зі зброєю в руках. Він не єдиний зі знаменитостей, хто вирішив показати свою хоробрість і силу. Хто з українських зірок воює з перших днів вторгнення РФ можна дізнатися на Фактах ICTV.

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Тамерлан і Альона
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