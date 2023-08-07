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Дивує хамство: Женя Галич повернувся з фронту і розповів, що його обурило в тилу

7 Серпня 2023, 14:33
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Женя Галич

Український співак і соліст гурту O.Torvald Женя Галич розповів, що його здивувало після повернення з фронту. Артист вирішив захищати країну зі зброєю в руках, а зараз він на ротації.

Так, в Instagram Галич вирішив відповісти на запитання користувачів – перше стосувалося поведінки українців, які живуть у тилу.

– Мене здивувало небажання деяких людей не миритися з тим, що в країні війна. Дехто хоче забути про те, що йде повномасштабне вторгнення, і займається своїми справами, прикриваючи це економічним фронтом. Дивує хамство, агресія, – заявив Галич.

Галич

Женя додав, що деякі спортсмени проявляють агресію в бік військових — на думку музиканта, заслуги і спортивні якості не мають значення, якщо людина не служить.

Артист також відповів на запитання про те, чи виїхав би він з України за можливості.

– Я мав можливість виїхати з країни і зараз можу. Але в мене немає такого бажання – я корисний тут. Щойно я зрозумію, що корисніший десь іще для наближення перемоги – робитиму так, як краще, – додав музикант.

Нагадаємо, Джамала нарвалася на хейт за виконання гімну України з незвичним мотивом. Користувачі мережі дорікнули їй за це і заявили, що змінювати символ України під свої фішки – не найкраща ідея.

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O.Torvald Женя Галич
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