Украинский рэпер Тамерлан трогательно поздравил свою жену Алену Омаргалиеву с днем рождения. За 10 лет брака музыканту есть что сказать о своей возлюбленной, с которой они прожили многое.

Так, Тамерлан заявил, что Алена очень сильно повзрослела, стала более женственной и мудрой, чем в начале брака.

— Она становится все теплее, но продолжает быть открытой к миру и людям. Такие изменения в ней очень гармоничны, и я тоже не стою на месте. Она развивается и не стоит на месте — это очень круто. В насыщенном графике находит время для семьи, заботится о сыне и обо мне, — сказал рэпер.

Музыкант добавил, что Алена читает много литературу, чтобы быть на одной волне с сыном, понимать его эмоции и дать дельный совет в период взросления.

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Напомним, что Тамерлан с первых дней полномасштабного вторжения активно защищает страну с оружием в руках. Он не единственный из знаменитостей, кто решил показать свою храбрость и силу. Кто из украинских звезды воюет с первых дней вторжения РФ можно узнать на Фактах ICTV.