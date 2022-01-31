Украинский музыкальный продюсер Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) рассказал о конфликте с певицей Тиной Кароль.

Отвечая на вопросы Было или не было музыкант сказал, что никогда не забывал, кто такая Тина Кароль.

— Как можно забыть, кто такая Тина Кароль? Это все равно, что забыть, кто такой Иисус Христос, — отметил Потап.

Однако интернет все помнит, а именно — выступление Тины Кароль на музыкальном фестивале Atlas Weekend 2021, где она была хэдлайнером. Тамже выступала и группа Потапа — Mozgi, которая сделала вид, что не знает, что это за артистка.

В ответ певица обвинила Mozgi в амнезии. Однако Потап уверяет, что о сказанном жалеет, поэтому сразу извинился перед коллегой.

— Это такая шутка была просто. Опять неудачная. Мне пришлось просить у нее прощения лично. Извинился, да, — признался Алексей.

Именно на том же фестивале Потап поцеловался в губы с Позитивом (настоящее имя — Алексей Завгородний). Тогда они объяснили, что таким образом решили поддержать Melovin, который сделал каминг-аут.

— С мужчиной было. Целовался с Позитивом и дядей Ваней. Чего только с ними не было, — рассказал Потап.

Напомним, ранее Тина Кароль призналась, что у нее нет друзей. Артистка не любит делиться секретами, а после смерти мужа рассчитывает только на себя.

Однако по словам артистки, она хотела бы узнать, что такое настоящая дружба.