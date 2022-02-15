Просто залишу це тут: Ектор Хіменес-Браво показав ніжне фото із коханою

Відомий ведучий, шеф-кухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво опублікував знімок своєї коханої у затишній атмосфері.

Раніше він уже підігрівав інтерес публіки знімками, на яких помітні жіночі контури, але особистість своєї коханої він досі приховує.

Хоч він і пообіцяв тримати особисте життя в таємниці, але в День святого Валентина таки поділився щастям зі своїми шанувальниками.

В Instagram Ектор Хіменес-Браво опублікував фото, на якому зображений з дівчиною.

– Так, обіцяв не публікувати. Але просто лишу це тут. Усіх зі святом, будьте коханими та щасливими, — підписав фото ведучий.

Пара позує у ванній у халатах, що явно натякає на домашню атмосферу. Одначе обличчя дівчини, як і обіцяв, Ектор не показав.

Вона робила знімок у дзеркалі ванної в такий спосіб, що майже сховала обличчя телефоном.

На знімку видніється довге коричневе волосся. Дівчина виглядає стрункою та невисокою.