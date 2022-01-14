Сьогодні, 14 січня, український шеф-кухар і ресторатор колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво святкує свій день народження. Чоловікові виповнилося 50 років.

На честь цього кулінар опублікував відео-привітання від зірок шоу-бізнесу, серед яких Настя Каменських, Монро, Наталія Могилевська, Дар’я Трегубова, Сергій Притула, Ксенія Мішина, Григорій Решетнік із дружиною Крістіною та багато інших. Всі разом вони записали теплі слова для Ектора, побажавши йому щастя, здоров’я, радості та веселощів.

Під роликом Ектор процитував деякі слова зірок.

– Знай, що ти велика людина, твоя енергія заряджає команди та мотивує на перемоги. Дружити з тобою – окремий талант у житті, таку дружбу варто заслужити! Дякуємо за сміх, мудрість, тепло та емпатію. Дякуємо за приклад, підтримку й увагу. Будь щасливий. Знай, що ми завжди поряд.

Шанувальники шеф-кухаря приєдналися до привітання та залишили безліч теплих слів у коментарях.

Успіхів вам у всіх сферах! Будьте щасливі!

Гуру кулінарії, нехай завжди збуваються мрії.

Будь найщасливішим і найздоровішим!

Ви супер! З Днем народження!

Яке класне привітання.

Вас усі люблять, не лише Україна, а й увесь світ.

Що, вже 50? Не може бути! З днем народження!

З днем ​​народження Ектор. Професор своєї справи. – Пишуть підписники Хіменеса-Браво.

Раніше Ектор Хіменес Браво поділився фотографією з мамою. Також шеф-кухар розповів про традиції колумбійського різдва.