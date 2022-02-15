Просто оставлю это здесь: Эктор Хименес-Браво показал нежное фото с возлюбленной

Известный ведущий, шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво опубликовал снимок своей возлюбленной в уютной атмосфере.

Ранее он уже подогревал интерес публики снимками, на которых заметны женские очертания, но личность своей возлюбленной он все еще скрывает.

Хоть он и пообещал держать личную жизнь в тайне, но в День святого Валентина таки приоткрыл дверцу и поделился счастьем со своими поклонниками.

В Instagram Эктор Хименес-Браво опубликовал фото, на котором изображен с девушкой.

— Да, обещал не публиковать. Но просто оставлю это здесь. Всех с праздником, будьте любимы и счастливы, — подписал фото ведущий.

Пара позирует в ванной в халатах, что явно насекает на домашнюю обстановку. Однако лицо девушки, как и обещал, Эктор не показал. Она делала снимок в зеркале ванной таким образом, что почти спрятала лицо телефоном.

На снимке виднеются длинные коричневые волосы. Девушка выглядит стройной и невысокой.