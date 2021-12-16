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Просто їв сендвіч: Кіану Рівз пояснив, як виник “сумний” мем

16 Грудня 2021, 14:24
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Просто їв сендвіч: Кіану Рівз пояснив, як виник “сумний” мем
Джерело: Depositphotos

Канадський актор і кінопродюсер Кіану Рівз прокоментував знаменитий мем про Сумного Кіану.

У 2010 році в інтернет потрапило фото, яке зробили папараці. На знімку Кіану сидить на лавці у парку, тримає в руці шматок сендвіча, про щось думає і має дуже сумний вигляд. Знімок отримав назву Сумний Кіану і надихнув найвигадливіших користувачів мережі на створення різноманітних мемів.

Сам актор прокоментував знімок 11-річної давнини лише днями.

Так, 57-річний Кіану сказав, що сидячи на лавочці, він не сумував, а просто був голодний та хотів їсти.

– Я просто їв сендвіч! Я про щось думав у той момент, було багато думок. І я був дуже голодний, – згадує Кіану.

21 грудня в Україні відбудеться прем’єра фільму Матриця: Воскресіння, де головну роль зіграв Кіану Рівз, як і у попередніх кінострічках франшизи.

У новій частині возз’єдналися зірки попередніх фільмів, Кіану Рівз та Керрі Енн Мосс, і виконали культові ролі Нео та Трініті, які зробили їх знаменитими.

Творці картини до останнього тримають у суворій таємниці сюжет фільму. Проте у мережі гуляє кілька версій розвитку подій.

6 грудня вийшов трейлер четвертої частини фільму Матриця – дивіться на Фактах ICTV.

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Кіану Рівз , мем
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