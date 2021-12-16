Канадский актер и кинопродюсер Киану Ривз прокомментировал знаменитый мем про Грустного Киану.

В 2010 году в интернет попало фото, которое сделали папарацци. На снимке Киану сидит на лавочке в парке, держит в руке кусок сэндвича, о чем-то думает и выглядит очень грустным. Снимок получил название Грустный Киану и вдохновил самых находчивых пользователей сети на создание разнообразных мемов.

Настроение: уставший и грустный Киану Ривз pic.twitter.com/W4CZrtZF3a — рум’яно полум’яна (@makanteiko) January 25, 2020

Сам актер прокомментировал снимок 11-летней давности лишь на днях.

Так, 57-летний Киану сказал, что сидя на лавочке, он не грустил, а просто сильно был голоден и хотел есть.

— Я просто ел сэндвич! Я о чем-то думал в тот момент, было много мыслей. И я был очень голоден, — вспоминает Киану.

21 декабря в Украине состоится премьера фильма Матрица: Воскрешение, где главную роль сыграл Киану Ривз, как и в предыдущих кинолентах франшизы.

В новой части воссоединились звезды предыдущих фильмов, Киану Ривз и Кэрри Энн Мосс, и исполнили культовые роли Нео и Тринити, сделавшие их знаменитыми.

Создатели картины до последнего держат в строгой тайне сюжет фильма. Однако в сети гуляет несколько версий развития событий.

6 декабря вышел трейлер четвертой части фильма Матрица — смотрите на Фактах ICTV.