Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Персони

Кіану Рівз зізнався, що одружений з Вайноною Райдер: майже 30 років у шлюбі

23 Листопада 2021, 16:02
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Кеану Ривз и Вайнона Райдер
Джерело: Depositphotos, Getty Images

Відомий голлівудський актор Кіану Рівз одружився майже 30 років тому. Під час знімання одного з фільмів він зіграв повноцінне весілля зі своєю колегою.

Йдеться про фільм Дракула 1992 року, режисером якого виступив Френсіс Форд Коппола. Відомо, що під час знімання весільної сцени запросили справжнього священника, тому можна вважати, що Кіану Рівз та акторка Вайнона Райдер офіційно одружені.

Кеану Ривз и Вайнона Грант

– Ми зробили всю церемонію одруження зі справжніми священниками. Вайнона та Коппола запевняють, що все офіційно. Ми одружилися на очах Бога, – заявив Рівз в інтерв’ю Esquire.

Однак зірка Матриці заявляє, що роману між ними ніколи не було.

Але в реальному житті актор також має другу половинку – 48-річну художницю Олександру Грант. Їхні стосунки почалися у 2018 році.

Також Рівз заявив, що хотів би зняти у фільмі за кіновсесвітом Marvel.

– Для мене це буде честю. Ці фільми є унікальними з погляду масштабу, амбіцій, виробництва. Тож було б круто бути частиною цього, – додав актор.

Нагадаємо, що Рівз вміє дивувати публіку — наприкінці жовтня він подарував членам каскадерської команди Джон Уік 4 іменні годинники Rolex Submariner. Кожен такий аксесуар коштує близько $14 тис.

Читайте також:
Матрица: ВозрождениеТрейлер Матриця: Воскресіння з’явився в мережі

Теги
Кіану Рівз , Одруження
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка