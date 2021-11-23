Відомий голлівудський актор Кіану Рівз одружився майже 30 років тому. Під час знімання одного з фільмів він зіграв повноцінне весілля зі своєю колегою.

Йдеться про фільм Дракула 1992 року, режисером якого виступив Френсіс Форд Коппола. Відомо, що під час знімання весільної сцени запросили справжнього священника, тому можна вважати, що Кіану Рівз та акторка Вайнона Райдер офіційно одружені.

– Ми зробили всю церемонію одруження зі справжніми священниками. Вайнона та Коппола запевняють, що все офіційно. Ми одружилися на очах Бога, – заявив Рівз в інтерв’ю Esquire.

Однак зірка Матриці заявляє, що роману між ними ніколи не було.

Але в реальному житті актор також має другу половинку – 48-річну художницю Олександру Грант. Їхні стосунки почалися у 2018 році.

Також Рівз заявив, що хотів би зняти у фільмі за кіновсесвітом Marvel.

– Для мене це буде честю. Ці фільми є унікальними з погляду масштабу, амбіцій, виробництва. Тож було б круто бути частиною цього, – додав актор.

Нагадаємо, що Рівз вміє дивувати публіку — наприкінці жовтня він подарував членам каскадерської команди Джон Уік 4 іменні годинники Rolex Submariner. Кожен такий аксесуар коштує близько $14 тис.