Вийшов свіжий трейлер продовження легендарної франшизи Матриця.

Матриця: Воскресіння – четверта стрічка від режисерки-новаторки Лани Вачовскі. У новій частині возз’єднаються зірки попередніх фільмів, Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс, та виконають культові ролі Нео і Трініті, які зробили їх знаменитими.

Також у стрічці глядачі побачать кілька інших відомих акторів. У Матриці з’являться Яг’я Абдул-Матін II, Ніл Патрік Гарріс, Джессіка Генвік, Пріянка Чопра, Джонатан Ґроф та інші.

В Україні прем’єра фільму Матриця: Воскресіння очікується 22 грудня 2021 року.

Поки що творці картини тримають у суворій таємниці сюжет фільму. Однак мережею гуляє кілька версій розвитку подій. Зокрема, що в четвертій частині Матриці покажуть події, які відбувалися раніше, ніж у першому фільмі. Втім, це лише домисли, тож доведеться зачекати на офіційний реліз.

Матриця – науково-фантастичний фільм, який зняли 1999 року сестри Вачовскі (тоді ще брати Вачовскі). Фільм зображує майбутнє, у якому люди насильно під’єднані повсталими машинами до Матриці — інтерактивної комп’ютерної програми, що симулює дійсність. У такий спосіб машини одержують із людей енергію, що потрібна їм для продовження існування. Хакерові Нео належить дізнатися, яким є справжній світ, і стати визволителем людства. З 1999 до 2003 року вийшли три картини. У 2021 році франшиза отримає своє продовження.