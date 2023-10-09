Український співак Володимир Дантес потрапив у ДТП. Музикант не засмучується і поділився своїми думками в Instagram.

Так, співак зазначив, що з ним усе гаразд після ДТП, яка трапилася 8 жовтня. Коли він їхав на авто, його підрізав водій мікроавтобуса.

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– Мене підрізала машина, я не винен у цьому. Усе нормально – нічого страшного. Побилися — і побилися. Страховка допомагає, та й претензій у мене до людини немає. Але найбільше мене обурило – коли я оформляв ДТП з іншим водієм, до мене підходить жінка з проханням сфотографуватися, – розповів Дантес.

Музикант зазначив, що це йому не сподобалося, адже момент не зовсім вдалий. Загалом артист вважає, що ця ДТП – ніщо порівняно з тим, що зараз відбувається у світі. Йдеться про війну в Україні та Ізраїлі. Співак закликав допомагати одне одному і реагувати на те, що відбувається навколо нас.

Нагадаємо, що нещодавно Дантес серйозно захворів. На тлі цього музиканту довелося змінити дати свого туру.