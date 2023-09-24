Співак Володимир Дантес повідомив, що серйозно захворів. Через щільний графік його організм дав збій, а тому він змушений змінити деякі дати свого туру.

Дантес вибачився перед шанувальниками, зазначивши, що занадто повірив у свої сили і здоров’я.

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– Після останніх зйомок нового проєкту Дім Культури, коли ми їздили в Херсонську та Миколаївську області, зі мною щось сталося дуже жахливе, з моїми легенями, бронхами, з усім. Я досі кашляю, але не просто, я задихаюся, – поділився Дантес.

Також він додав, що сподівався до останнього, що встигне привести себе до тями, однак не вийшло.

Шанувальники побажали Дантесу якнайшвидшого одужання.