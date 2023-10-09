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Просто возмутило: Дантес попал в ДТП и рассказал подробности

9 октября 2023, 15:46
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Вова Дантес
Источник: Владимир Дантес

Украинский певец Владимир Дантес попал в ДТП. Музыкант не расстраивается и поделился своими мыслями в Instagram.

Так, певец отметил, что с ним все хорошо после ДТП, которое случилось 8 октября. Когда он ехал на авто, его подрезал водитель микроавтобуса.

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— Меня подрезала машина, я не виноват в этом. Все нормально — ничего страшного. Побились — и побились. Страховка помогает, да и претензий у меня к человеку нет. Но больше всего меня возмутило — когда я оформлял ДТП с другим водителем, ко мне подходит женщина с просьбой сфотографироваться, — рассказал Дантес.

Музыкант отметил, что это ему не понравилось, ведь момент не совсем удачный. В целом артист считает, что это ДТП — ничто в сравнении с тем, что сейчас происходит в мире. Речь идет о войне в Украине и Израиле. Певец призвал помогать друг другу и реагировать на то, что происходит вокруг нас.

Напомним, что недавно Дантес серьезно заболел. На фоне этого музыканту пришлось изменить даты своего тура.

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