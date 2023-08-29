Потерпіла в ДТП із блогеркою Дашею Квітковою – Лілія Адаменко – звинуватила її у брехні. Дівчина розповіла свою версію того, як сталася аварія.

Відповідні публікації з’явилися у Адаменко в Instagram-stories. У них вона розповіла, що саме Даша стала винуватицею ДТП, оскільки проїхала на червоне світло світлофора і врізалася в Tesla, в якій і була Лілія.

– О 14:00 Lexus влетів у нас, виїхавши на червоний колір. Насправді, Porsche, який їхав з нами з правого боку, можливо, врятував нам життя, зсунувши удар з водійських дверей до крила машини. Дітей в авто не було. Ми з Валом, у сусідній машині – пара, дівчина і хлопець, і ця блогерка… Є камери, є свідки, – зазначила Адаменко.

Вона додала, що їй не сподобався тон адвоката Квіткової, яка нібито почала натякати, що це вони перевищили швидкість. Сама Лілія каже, що це неможливо, оскільки вони проїхали 20 метрів від старту.

До речі, показала на відео Адаменко і головного героя романтичного реаліті Холостяк 11 Михайла Заливаку, який, як і передбачалося за раніше опублікованими фото, був із Дашею на місці події.

Після того, як на зв’язок із шанувальниками вийшла сама Даша, пояснивши, що трапилося, Адаменко звинуватила її у брехні. Зокрема постраждала наголосила, що Квіткова ні слова не сказала про те, що проїхала на червоне світло.

Варто зазначити, що згодом Адаменко видалила всі Instagram-stories, які були опубліковані з цього приводу.

Нагадаємо, 27 серпня Даша Квіткова потрапила в масову ДТП з елітними авто. Коли вона вийшла на зв’язок, то сказала, що була в потоці і їхала останньою. За секунду їй у бік Lexus, який був на тест-драйві, в’їхали дві машини – Mustang і Tesla.

До слова, вона зазначила, що одразу ж викликала представників автосалону, тож усі документи в неї були.

Крім того, блогерка сказала, що готова нести відповідальність згідно з рішенням суду і всі події офіційно зафіксовані поліцією.

Шанувальники Даші підтримали її, побажавши їй сил і якнайшвидшого вирішення ситуації.