Судові розгляди навколо сім’ї Брітні Спірс продовжуються — тепер проблема із батьком співачки. Адвокат Брітні та колишній прокурор Метью Розенгарт звинувачує батька знаменитості в ухиленні від свідчень.

Захисник Брітні подав клопотання, змушуючи Джеймі Спірс дати свідчення.

Адвокат додає, що батько Брітні брехав про те, що йому нема чого приховувати, а також тікав і ховався від надання свідчень протягом 6 місяців.

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Клопотання про примус Джеймі до давання показань містить докладний список його неправомірних дій за понад 10 років опікунства над Брітні.

Цей список включає твердження, що він прослуховував спальню Брітні за допомогою системи охорони Black Box Security. У судових документах Розенгарт попереджає Джеймі, що він може бігти, але не може сховатися.

– Будьте порядною людиною. Будь ласка, припиніть турбувати та знущатися з вашої доньки, і дайте їй спокій, – заявив адвокат Брітні.

Зараз зірка переживає не найкращі часи – у травні Брітні Спірс втратила дитину на ранній стадії вагітності. Вона і Сем Асгарі заявили про це в Instagram, і попросили часу для усамітнення. Вперше про вагітність стало відомо ще у квітні цього року. Зірка неодноразово заявляла, що дуже чекала дитину — під контролем батька всі ці роки вона не могла заводити стосунки, хоча дуже цього хотіла.