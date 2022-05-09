Брітні Спірс і Сем Асгарі стали на крок ближче до того, щоб піти під вінець. 28-річний актор заявив у Instagram, що він та його кохана вже визначилися з датою весілля.

У Stories він опублікував фотографію з вересня 2021 року, де Брітні показує обручку на своїй руці.

– Наше життя було справжньою казкою. Крім того, великий день обрано! Про проведення весілля всі дізнаються за день до початку, – заявив Асгарі.

Сама Брітні не поспішає розкривати подробиці весілля, але продовжує підігрівати інтерес своїх шанувальників. Вона опублікувала в Instagram знімок із частиною церемоніальної сукні, яка зараз активно готується до події.

Ще у листопаді 2021 року вона розповіла, що її сукню шиє Донателла Версаче.

– Представляю кішечку Венді. І так, це фата до моєї весільної сукні, – розповіла Брітні.

Раніше Спірс уже розповідала, як її двоє синів ставляться до майбутнього вітчима. 16-річному Шону та 15-річному Джейдену Сем дуже подобається, і вони підтримують з ним контакт.

Нагадаємо, що у вересні Брітні Спірс побралася з Семом Асгарі. Закохані оголосили про заручини, розмістивши на своїх сторінках в Instagram зображення, на яких артистка показує обручку.