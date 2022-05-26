Судебные разбирательства вокруг семьи Бритни Спирс продолжаются — теперь проблема с отцом певицы. Адвокат Бритни и бывший прокурор Мэтью Розенгарт обвиняет отца знаменитости в уклонении от дачи показаний.

Защитник Бритни подал ходатайство, заставляя Джейми Спирс дать показания.

Адвокат добавляет, что отец Бритни врал о том, что ему нечего скрывать, а также убегал и скрывался от дачи показаний в течение 6 месяцев.

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Ходатайство о принуждении Джейми к даче показаний содержит подробный список его неправомерных действий за более чем 10 лет опекунства над Бритни.

Этот список включает утверждения о том, что он прослушивал спальню Бритни с помощью системы охраны Black Box Security.

В судебных документах Розенгарт предупреждает Джейми, что он может бежать, но не может спрятаться.

— Будьте порядочным человеком. Пожалуйста, прекратите беспокоить и издеваться над вашей дочерью, и оставьте ее в покое, — заявил адвокат Бритни.

Сейчас звезда переживает не лучшие времена — в мае Бритни Спирс потеряла ребенка на ранней стадии беременности. Она и Сэм Асгари заявили об этом в Instagram, и попросили времени для уединения. Впервые о беременности стало известно еще в апреле этого года. Звезда не раз заявляла, что очень ждала ребенка — под контролем отца все эти годы она не могла заводить отношения, хотя очень этого хотела.