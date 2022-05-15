Американська співачка Брітні Спірс заявила про втрату дитини на ранній стадії вагітності. Цією жахливою новиною знаменитість поділилася в Instagram.

– З глибоким сумом ми повідомляємо, що втратили нашу дитину на ранніх термінах. Це найважчий удар для будь-яких батьків. Наша любов одне до одного – це наша сила. Ми продовжуватимемо намагатися зробити нашу прекрасну сім’ю більшою і дякуємо кожному за підтримку, – заявила Брітні.

Співачка додала, що їй та коханому Сему Асгарі потрібен час, щоб усамітнитися.

Про вагітність Брітні стало відомо ще у квітні цього року. Співачка не раз заявляла, що дуже чекала на дитину – під контролем батька всі ці роки вона не могла створювати стосунки, хоча дуже цього хотіла.

Після закінчення тривалих судових розглядів, влітку 2021 року Брітні змогла позбутися опіки з боку батька. Вже у вересні вона заявила про заручини з актором та спортивним тренером Семом Асгарі, а потім і про вагітність.

На початку травня Спірс зізналася, що дату весілля вже визначено. Співачка готувалася до нього ще з осені минулого року – тоді вона похвалилася, що її церемоніальну сукню шиє Донателла Версаче.

Раніше Брітні розповіла, як її двоє синів ставляться до майбутнього вітчима. Вона вважає, що час, проведений разом, піде всім лише на користь, зміцнюючи сім’ю.