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Брітні Спірс заявила про втрату дитини: Тяжкий удар для будь-яких батьків

15 Травня 2022, 14:07
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Брітні Спірс

Американська співачка Брітні Спірс заявила про втрату дитини на ранній стадії вагітності. Цією жахливою новиною знаменитість поділилася в Instagram.

– З глибоким сумом ми повідомляємо, що втратили нашу дитину на ранніх термінах. Це найважчий удар для будь-яких батьків. Наша любов одне до одного – це наша сила. Ми продовжуватимемо намагатися зробити нашу прекрасну сім’ю більшою і дякуємо кожному за підтримку, – заявила Брітні.

Співачка додала, що їй та коханому Сему Асгарі потрібен час, щоб усамітнитися.

Про вагітність Брітні стало відомо ще у квітні цього року. Співачка не раз заявляла, що дуже чекала на дитину – під контролем батька всі ці роки вона не могла створювати стосунки, хоча дуже цього хотіла.

Після закінчення тривалих судових розглядів, влітку 2021 року Брітні змогла позбутися опіки з боку батька. Вже у вересні вона заявила про заручини з актором та спортивним тренером Семом Асгарі, а потім і про вагітність.

На початку травня Спірс зізналася, що дату весілля вже визначено. Співачка готувалася до нього ще з осені минулого року – тоді вона похвалилася, що її церемоніальну сукню шиє Донателла Версаче.

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Раніше Брітні розповіла, як її двоє синів ставляться до майбутнього вітчима. Вона вважає, що час, проведений разом, піде всім лише на користь, зміцнюючи сім’ю.

Теги
Брітні Спірс, вагітність
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