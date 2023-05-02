Гурт Aerosmith оголосив про прощальний тур Peace Out на 40 концертів. Музиканти мають намір попрощатися зі сценою вже взимку 2024 року, а сам тур починається 2 вересня 2023 року у Філадельфії.

– Після 50 років, 10 світових турів і виступів перед понад 100 млн фанатів настав час для останнього концерту, – повідомляється в релізі.

Артисти заявили, що це буде найкраще шоу в житті фанатів.

Відомо, що барабанщик Джоуї Крамер не братиме участі в турі – він зосередив свою увагу на сім’ї та здоров’ї. Його замінить Джон Дуглас.

Турне з 40 концертів передбачає зупинку в рідному місті для гурту Бостоні напередодні Нового року. А закінчаться виступи 26 січня в Монреалі.

Гітарист Джо Перрі заявив, що час прощатися, оскільки кожному із засновників гурту вже за 70 років.

– Це свого роду шанс відсвяткувати 50 років нашого життя. Ніколи не знаєш, скільки ще часу всі будуть здорові, щоб робити це, – заявив Джо.

Утім, далеко не всі тури музикантів відбуваються так, як це планується від самого початку – 18 квітня Андрій Данилко переніс тур в США і Канаді через нові правила виїзду артистів за кордон. Як виявилося, не всі учасники команди артиста встигли зробити документи, а давати концерти не в повному складі Андрій не хоче.