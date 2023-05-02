Группа Aerosmith объявила о прощальном туре Peace Out на 40 концертов. Музыканты собираются попрощаться со сценой уже зимой 2024, а сам туре начинается 2 сентября 2023 в Филадельфии.

— После 50 лет, 10 мировых туров и выступлений перед более чем 100 млн фанатов пришло время для последнего концерта, — сообщается в релизе.

Артисты заявили, что это будет лучшее шоу в жизни фанатов.

Известно, что барабанщик Джоуи Крамер не будет участвовать в туре — он сосредоточил свое внимание на семье и здоровье. Его заменит Джон Дуглас.

Турне из 40 концертов включает остановку в родном городе для группы Бостоне в канун Нового года. Череда выступлений закончится уже 26 января в Монреале.

Гитарист Джо Перри заявил, что пора прощаться, поскольку каждому из основателей группы уже за 70 лет.

— Это своего рода шанс отпраздновать 50 лет нашей жизни. Никогда не знаешь, сколько еще времени все будут здоровы, чтобы делать это, — заявил Джо.

Впрочем, далеко не все туры музыкантов происходят так, как это планирует изначально — 18 апреля Андрей Данилко перенес тур в США и Канаду из-за новых правил выезда артистов за границу. Как оказалось, не все участники команды артиста успели сделать документы, а давать концерты не в полном составе Андрей не хочет.