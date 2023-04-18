Данилко перенес тур в США и Канаду из-за новых правил выезда артистов за границу

Украинский певец Андрей Данилко, известный под сценическим именем Верки Сердючки, поделился, что не может поехать в турне по городам США и Канады из-за новых правил выезда артистов-мужчин за границу.

По его словам, не все участники команды успели вовремя оформить необходимые документы, а Данилко не хочет давать концерты без полного состава.

— Мы имеем большую команду, все из разных уголков страны, и не все успели вовремя оформить документы, необходимые для выезда за границу по новым правилам. Мы не могли отправиться в тур в неполном составе, ведь качество и уровень наших шоу зависит от каждого из участников бэнда, — отметил артист.

Однако тур на территории США и Канады музыкант не планирует отменять, а только перенести на другие даты. Все билеты остаются действительными, сообщил Данилко.

Министерство культуры и информационной политики Украины ужесточило правила выезда артистов-мужчин за границу после того, как некоторые артисты или другие известные лица обманом получили разрешение и сбежали с территории страны, среди которых комик Андрей Щегель и режиссер Тарас Голубков.