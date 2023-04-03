Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Концерт миру: Scorpions виступлять у Києві після перемоги України у війні

3 Квітня 2023, 08:54
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Концерт миру: Scorpions виступлять у Києві після перемоги України у війні
Джерело: Depositphotos

Легендарний гурт Scorpions хоче виступити в Києві, але за однієї умови. Це станеться, коли Україна переможе у війні.

Про це заявив вокаліст гурту Клаус Майне.

Так, за словами Клауса, це буде концерт миру. В інтерв’ю dpa він також додав, що всі бояться подальшої ескалації, але це повинно тільки посилить підтримку України союзниками.

Зараз дивляться

– Тому що те, що буде далі, може бути гірше, ніж те, що є зараз. Коли війна закінчиться, ми сподіваємося, що у нас буде концерт миру на Майдані в Києві, – сказав співак.

Артист заявив, що Scorpions не планують давати концерти в Росії в майбутньому.

Від початку повномасштабного вторгнення німецькі музиканти змінили текст пісні Winds of Change для підтримки України.

Так, замість рядка “I follow the Moskva down to Gorky Park” тепер можна почути “Now listen to my heart, it says Ukrainia”.

Тоді Клаус заявив, що зараз не час романтизувати Москву, та й сама пісня була написана 30 років тому. Саме час послухати легендарну пісню в новому звучанні.

Читайте також:
Пол Маккартни, АдельАдель, Pink, U2, The Rolling Stone виступлять на концерті на підтримку України – ЗМІ

Теги
Війна в Україні Концерт
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь