Концерт миру: Scorpions виступлять у Києві після перемоги України у війні

Легендарний гурт Scorpions хоче виступити в Києві, але за однієї умови. Це станеться, коли Україна переможе у війні.

Про це заявив вокаліст гурту Клаус Майне.

Так, за словами Клауса, це буде концерт миру. В інтерв’ю dpa він також додав, що всі бояться подальшої ескалації, але це повинно тільки посилить підтримку України союзниками.

– Тому що те, що буде далі, може бути гірше, ніж те, що є зараз. Коли війна закінчиться, ми сподіваємося, що у нас буде концерт миру на Майдані в Києві, – сказав співак.

Артист заявив, що Scorpions не планують давати концерти в Росії в майбутньому.

Від початку повномасштабного вторгнення німецькі музиканти змінили текст пісні Winds of Change для підтримки України.

Так, замість рядка “I follow the Moskva down to Gorky Park” тепер можна почути “Now listen to my heart, it says Ukrainia”.

Тоді Клаус заявив, що зараз не час романтизувати Москву, та й сама пісня була написана 30 років тому. Саме час послухати легендарну пісню в новому звучанні.