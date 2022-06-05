Український співак Макс Барських висловився щодо анонсованих концертів у Росії. На особистій сторінці в Instagram він оприлюднив фото афіш, на яких зазначено, що артист начебто дасть концерт 26 серпня у Санкт-Петербурзі. Барських спростував цю інформацію та зазначив, що подібні фейки розповсюджують російські пропагандисти.

– Пропагандисти біснуються від убогості та безсилля, як завжди, виконуючи роботу на два з мінусом. Порада: не зменшуйте обертів, ми запаслися попкорном і з цікавістю спостерігаємо як повільно, але правильно ви самі тягнете себе на дно! – написав Макс.

На витівки росіян відреагував і продюсер співака Алан Бадоєв. Він наголосив на тому, що ніякого концерту в РФ не може бути.

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– А це вже не просто фейк. Це чиїсь вкладення у фейк, хтось на це витратився. А головне – хтось постраждає, купивши квиток. Адже ніякого концерту не може бути й звичайно не буде. Так цинічно обманювати своїх людей. Заспокойтесь цей артист не про вас. Слухайте Газманова, наприклад, – зазначив Бадоєв.

Нагадаємо, що у березні Макс Барських офіційно заборонив використовувати свою музику на території Росії. За словами артиста, він не хоче, щоб його композиції звучали у країні, яка розв’язала повномасштабну війну в Україні.