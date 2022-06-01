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Кошти підуть на ЗСУ: Макс Барських продає картину, яку присвятив Україні

1 Червня 2022, 10:53
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Макс Барських
Джерело: Макс Барських

Український співак Макс Барських намалював картину, яку присвятив Україні. Витвір артиста буде представлений на виставці The LIITA Effect у Лос-Анджелесі з 3 по 7 червня.

За бажанням, картину, яка отримала назву Colours Of Freedom, можна придбати. Вилучені кошти підуть на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни в Україні.

На особистій сторінці в Instagram Макс оприлюднив фото картини, а також показав процес її створення.

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– Картина є частиною мого арт-проєкту Nick Vangard. Виставку можна відвідати з 3 по 7 червня за адресою 6150 Wilshire Blvd, Los Angeles, а саму картину за бажанням придбати. Вилучені кошти підуть на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни в Україні, – написав артист.

На виставці також будуть представлені творіння таких відомих художників як Бенксі, Тревор Ендрю, Abi Salami, Naïla Opiangah.

Нещодавно Макс Барських презентував україномовну пісню Чекай мене. Артист присвятив композицію всім, кого повномашстабна війна розкидала по світу. Барських зазначив, що трек народився як обіцянка про любов та повернення додому.

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Теги
картини, Макс Барських
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