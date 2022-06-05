Украинский певец Макс Барских высказался по поводу анонсированных концертов в России.

На личной странице в Instagram он обнародовал фото афиш, где указано, что артист вроде бы даст концерт 26 августа в Санкт-Петербурге. Барских опроверг эту информацию и отметил, что подобные фейки распространяют российские пропагандисты.

– Пропагандисты беснуются от нищеты и бессилия, как обычно, выполняя работу на два с минусом. Совет: не сбавляйте оборотов, мы запаслись попкорном и с интересом наблюдаем, как медленно, но правильно вы сами тянете себя на дно! – написал Макс.

На проделки россиян отреагировал и продюсер певца Алан Бадоев. Он отметил, что никакого концерта в РФ не может быть.

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– А это уже не просто фейк. Это чьи-то вложения в фейк, кто-то потратился на это. А главное – кто-то пострадает, купив билет. Ведь никакого концерта не может быть и, конечно, не будет. Так цинично обманывать своих людей. Успокойтесь, этот артист не о вас. Слушайте Газманова, например, – отметил Бадоев.

Напомним, что в марте Макс Барских официально запретил использовать свою музыку на территории России. По словам артиста, он не хочет, чтобы его композиции звучали в стране, развязавшей полномасштабную войну в Украине.