Державне бюро розслідувань ініціювало оголошення російського телеведучого та пропагандиста Володимира Соловйова в міжнародний розшук.

14 березня Личаківський райсуд Львова задовольнив клопотання слідчого та обрав для Соловйова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

за результатом зібраних доказів Володимиру Соловйову повідомили про підозру у публічних закликах до зміни державного кордону України, що призвело до тяжких наслідків – загибелі людей.

– Соловйов системно підтримував злочинні дії вищого керівництва РФ щодо вторгнення в Україну та закликав до зміни її територіального устрою, у тому числі через проведення воєнних дій і знищення військової інфраструктури та мирного населення, – йдеться у повідомленні.

Раніше Україна заочно заарештувала пропагандистку Маргариту Симоньян, а також ініціювала її оголошення у міжнародний розшук.

– “Росія, мати, забери Донбас додому” – це одна із сотні причин, яка змусила українських прокурорів звернути на вас увагу. Сьогодні українські прокурори, наслідуючи дух вашої світоглядної ідеології, хочуть запросити вас до нас додому, – прокоментувала генпрокурорка Ірина Венедіктова рішення щодо Симоньян.