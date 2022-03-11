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Пропагандистку Симоньян заочно заарештували в Україні

11 Березня 2022, 15:54
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Пропагандистку Симоньян заочно заарештували в Україні

Український суд заочно заарештував російську пропагандистку Маргариту Симоньян та ініціює оголошення її у міжнародний розшук.

За словами генпрокурорки України Ірини Венедіктової, процесуальний статус Симоньян в Україні – підозрювана особа.

– Український суд дозволив вас, Маргарито Семенівно, заарештувати та доставити до суду для обрання запобіжного заходу. Оскільки виконати цей наказ суду на території РФ неможливо (поки що), українські прокурори мають намір найближчими днями ініціювати процес оголошення підозрюваної особи в міжнародний розшук.

 

На думку української прокуратури та посилаючись на практичний досвід, ви повинні розуміти, що будете затримані під час перетину кордону іншої держави з метою подальшої екстрадиції до України, – пояснила генпрокурор.

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Венедіктова порадила Симоньян знайти хороших юристів і не вірити рекомендаціям влади РФ “не переживати”, оскільки для України важливо зробити все за буквою і духом закону.

– “Росія, мати, забери Донбас додому” – це одна із сотні причин, яка змусила українських прокурорів звернути на вас увагу. Сьогодні українські прокурори, наслідуючи дух вашої світоглядної ідеології, хочуть запросити вас до нас додому, – додала Венедіктова.

Раніше Ірина Венедіктова анонсувала притягнення до відповідальності щонайменше 40 “відомих” росіян, які відкрито підтримали війну в Україні. До списку вже потрапили Микита Михалков, Микола Басков, Тіна Канделакі, Олег Газманов.

Теги
Ірина Венедіктова , Війна в Україні
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