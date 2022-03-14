Государственное бюро расследований инициировало объявление российского телеведущего и пропагандиста Владимира Соловьева в международный розыск.
14 марта Лычаковский райсуд Львова удовлетворил ходатайство следователя и избрал для Соловьева меру пресечения в виде содержания под стражей.
По результату собранных доказательств Владимиру Соловьеву сообщили о подозрении в публичных призывах к изменению государственной границы Украины, что привело к тяжелым последствиям – гибели людей.
— Соловьев системно поддерживал преступные действия высшего руководства РФ по вторжению в Украину и призвал к изменению ее территориального устройства, в том числе через проведение военных действий и уничтожение военной инфраструктуры и мирного населения, — говорится в сообщении.
Ранее Украина заочно арестовала пропагандистку Маргариту Симоньян, а также инициировала ее объявление в международный розыск.
– “Россия, мать, забери Донбасс домой” – это одна из сотни причин, заставивших украинских прокуроров обратить на вас внимание. Сегодня украинские прокуроры, следуя духу вашей мировоззренческой идеологии, хотят пригласить вас к нам домой, – прокомментировала генпрокурор Ирина Венедиктова решение по Симоньян.