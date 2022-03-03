Український співак та композитор Андрій Данилко сказав, що може вибачити боягузтво росіян, проте не зраду. Також він закликав людей в усьому шукати гумору, оскільки без нього вкрай складно.

Артист зазначив, що незважаючи ні на що, є й радісні моменти – YouTube заблокував канал пропагандиста Володимира Соловйова. Данилко зізнався, що називає Соловйова каструлею.

– Я подумав: яке щастя, що цю карлицю, яка вертіла жопою, заподіявши стільки шкоди людям, образивши стількох людей, нарешті забанили, – сказав артист.

Андрій наголосив, що без сумнівів вірить у перемогу України.

– Все складається так, все буде добре, – наголосив він.

Данилко сказав, що війна – це випробування та перевірка всіх нас, яка дуже згуртувала людей.

– Спочатку, коли ми спускалися в бомбосховище, то там люди, там дітки. Ми розуміємо, навіщо нам займати місце. Сидимо в під’їзді… Дуже все позитивно. Я дуже хочу всім сказати – будьте зібрані, нас усіх хочуть налякати, вивести з рівноваги, щоби ми боялися. Гумор убиває страх, – поділився співак.

Нещодавно Андрій Данилко сказав, чого не вистачає Володимиру Путіну для повної схожості з Гітлером. Зізнається, що після цього відео не отримав жодної зворотної реакції від росіян.

– Ні. Їм дуже соромно всім. Я, мабуть, можу зрозуміти момент боягузтва, але я не можу вибачити підлості. Коли якийсь там артист мовчить, я можу це зрозуміти, їм страшно. Їм потім заборонять працювати, перекриють кисень, як зараз відбувається з Максимом Галкіним. Я почав читати коментарі, як його знищують якісь тітки, – зазначив Данилко.

Він сказав, що не знайшов під публікацією Галкіна жодного позитивного коментаря.

– Ну а те, що сказав Микола Басков, то краще б він мовчав. Я б це зрозумів, але він це сказав – це все… Це таке саме буде повторення як з німцями. Після війни німці соромилися того, що вони німці й досі цього соромляться, – наголосив Данилко.

Андрій сказав, що всі дні війни намагається знаходити моменти, в яких він може бути корисним.

– Путін Україну не побачить, – підсумував Данилко.

24 лютого Росія напала на Україну. Восьмий день українські міста страждають від дій агресорів.

За Україну виступає весь цивілізований світ, а також всесвітньо відомі люди. Так, Джаред Лето з прапором емоційно підтримав Україну. Він сказав, що його серце розривається від того, що все загострилося до такого руйнівного ступеня.