Російський пропагандист Володимир Соловйов потрапив до списку осіб, які загрожують національній безпеці України. Так, у цьому переліку вже 210 людей.

Про зміни заявили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Відомо, що Соловйов багато років пропагує ненависть до України, а також активно підтримує війну. Ведучий бере активну участь у передачах на державному телеканалі РФ Росія-1, де неодноразово вдається до українофобної риторики. Так він називав євромайданівців фашистами, а також заявляв про низьку моральну цінність у людей з українським громадянством.

Нагадаємо, що “чорний список” Мінкульту склали у СБУ. До переліку потрапили діячі культури, які на думку правоохоронних органів створюють небезпеку національної безпеки України. За минулий рік до нього внесли 103 особи, а виключили 55 осіб.

Нині у переліку перебувають такі медійні особи – Микола Басков, Дмитро Білан, Поліна Гагаріна, Олег Газманов, Денис Уайнштейн (Джиган), Лариса Доліна, Сергій Жуков, Григорій Лепс, Микола Расторгуєв, Тимур Юнусов (Тіматі) та Максим Галкін.

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