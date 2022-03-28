Російський пропагандист Володимир Соловйов потрапив до списку осіб, які загрожують національній безпеці України. Так, у цьому переліку вже 210 людей.
Про зміни заявили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.
Відомо, що Соловйов багато років пропагує ненависть до України, а також активно підтримує війну. Ведучий бере активну участь у передачах на державному телеканалі РФ Росія-1, де неодноразово вдається до українофобної риторики. Так він називав євромайданівців фашистами, а також заявляв про низьку моральну цінність у людей з українським громадянством.
Нагадаємо, що “чорний список” Мінкульту склали у СБУ. До переліку потрапили діячі культури, які на думку правоохоронних органів створюють небезпеку національної безпеки України. За минулий рік до нього внесли 103 особи, а виключили 55 осіб.
Нині у переліку перебувають такі медійні особи – Микола Басков, Дмитро Білан, Поліна Гагаріна, Олег Газманов, Денис Уайнштейн (Джиган), Лариса Доліна, Сергій Жуков, Григорій Лепс, Микола Расторгуєв, Тимур Юнусов (Тіматі) та Максим Галкін.
Багато закордонних зірок не намагаються догодити Росії – американська співачка Кеті Перрі вже не вперше нецензурно висловлюється про президента Росії Володимира Путіна. Виконавиця відіграла п’ять концертів у Лас-Вегасі. На кожному виступі вона просила шанувальників пошуміти для України.