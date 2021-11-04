Відомий російський шоумен та пародист Максим Галкін опинився у чорному списку Міністерства культури України. Інформація з’явилась на офіційному сайті Мінкульту.

Наразі Галкіну не можна в’їжджати на територію України.

Відомо, що актора внесли до списку 3 листопада. Таким чином, у переліку вже 259 осіб. Ще у вересні до чорного списку потрапив відомий реп-виконавець Алішер Тагірович, більш відомий під псевдонімом Morgenshtern.

СБУ склала цей список діячів культури, які на думку правоохоронних органів утворюють небезпеку національної безпеки України.

Максим Галкін одружений на 72-річній співачці Аллі Пугачовій, і вони проживають у замку в селі Грязь у Московській області. У них є спільні діти-близнюки – Ліза та Гаррі, які зараз ходять до елітної гімназії.

Нагадаємо, що зірку серіалу Кріпосна Валентина Томусяка внесли до чорного списку Мінкульту через нібито знімання у фільмі Солнцепек. Сам актор переконує, що це помилка, і він не причетний до стрічки. Відомо, що список оновили 3 листопада, і до нього додали 32 прізвища.

Валентин Томусяк запевняє, що СБУ внесло його до списку помилково і він не має до фільму жодного стосунку. Актор переконує, що з початку війни на Донбасі він не був у Росії та в окупованому Криму.