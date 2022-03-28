Российский пропагандист Владимир Соловьев попал в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Так, в этом перечне уже 210 человек.

Об изменениях заявили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Известно, что Соловьев многие годы пропагандирует ненависть к Украине, а также активно поддерживает войну. Ведущий активно принимает участие в передачах на государственном телеканале РФ Россия-1, где неоднократно прибегает к украинофобной риторике. Так, он называл евромайдановцев фашистами, а также заявлял о низкой моральной ценности у людей с украинским гражданством.

Напомним, что “черный список” Минкульта составили в СБУ. В перечень попали деятели культуры, которые по мнению правоохранительных органов создают опасность национальной безопасности Украины. За прошлый год в него внесли 103 человека, а исключили 55.

Сейчас в перечне находятся такие медийные личности — Николай Басков, Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Денис Уайнштейн (Джиган), Лариса Долина, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Тимур Юнусов (Тимати) и Максим Галкин.

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Многие зарубежные звезды не пытаются угодить России — американская певица Кэти Перри уже не впервые нецензурно высказывается о президенте России Владимире Путине. Исполнительница отыграла пять концертов в Лас-Вегасе. На каждом выступлении она просила поклонников пошуметь для Украины.