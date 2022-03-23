У Чернівцях з Алеї зірок прибрали іменну зірку Ані Лорак. Також зникла згадка про ще одного співака – Василя Герелло.

Про це заявив секретар міськради Сергій Добржанський.

– Виконком офіційно відправив зірки Ані Лорак та Горелло за російським кораблем! – заявив чиновник.

Відомо, що Кароліна вирішила мовчати про війну Росії з Україною, тим самим підтримуючи диктаторський режим Путіна та вбивства українців. При цьому зірка зараз живе у РФ.

Щодо оперного співака Горели, він активно підтримує путінський режим, тим самим не засуджує війну та окупацію українських земель. Сам Василь родом із Чернівецької області, але виступав на концерті 18 березня у РФ, присвяченому “приєднанню” Криму.

Нагадаємо, що в Україні також може з’явитися свій список зірок-зрадників, які мовчать про війну, або показово підтримують Росію на тлі повномасштабного вторгнення.

Комітет ВРУ з гуманітарної та інформполітики звернувся до президента Володимира Зеленського із проханням позбавити державних нагород України артистів-зрадників. До списку потрапили Микола Басков, Володимир Бортко, Василь Герелло, Філіп Кіркоров, Ані Лорак, Світлана Лобода, Ігор Крутой, Таїсія Повалій та інші артисти.

На думку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, їхні дії можна прирівняти до зради.