Певица Ани Лорак, которая продолжает молчать о войне в Украине, впервые с февраля засветилась в медиапространстве. Звезда, которая родом из Черновицкой области, засветилась в российской телепередаче.

Так, речь идет о программе Где логика?, которая транслируется на российском телеканале ТНТ. Выпуск с Лорак показали по ТВ еще 17 июня, а телеведущим выступил комик Азамат Мусагалиев.

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Известно, что в этом выпуске шоу приняли участие Artik&Asti.

И хотя в сети начали негативно комментировать появление Лорак на российском ТВ, выпуск был записан еще до начала полномасштабного вторжения 24 февраля. Как оказалось, съемки проходили еще 20 февраля.

Еще в марте в соцсетях активно обсуждали отказ Лорак озвучивать свою позицию касательно войны. Певица уже долгое время не проявляет активность в соцсетях, и многие публичные личности призывали ее поддержать свою страну, которая борется с Россией. Артистку также убрали из Аллеи звезд в Черновцах.

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая рассказала, почему Ани Лорак молчит. Она считает, что на артистку повлиял Филлип Киркоров — они поддерживают близкое общение. По мнению ведущей, многие звезды недостойны того, чтобы иметь гражданство нашей страны.