Українська блогерка Даша Квіткова зробила ринопластику. Вона прибрала ледь помітну ямку на носі.

На особистій сторінці в Instagram Даша оприлюднила селфі, яке зробила після операції. Блогерка зізналася, що раніше ямку на носі завжди заповнювала у косметологічній клініці. Але, щоб назавжди забути про цю проблему, дівчина наважилася на ринопластику.

– Як справжня дівчина, я вирішила, що зроблю ринопластику, і раз і назавжди закрию питання з ямочкою. Мені ніс не дробили, візуально він не змінився, форма залишилася та сама. З’єднали хрящі та вуаля. Заснула та прокинулася з оновленим носиком, – розповіла Даша.

Квіткова додала, що насправді прийшла до лікаря з питанням про груди, але про це блогерка пообіцяла розповісти пізніше.

Ринопластику Даші робив відомий український пластичний хірург Едгар Камінський. Чимало зірок довіряють зміни у зовнішності саме йому.

Раніше Даша Квіткова розповідала про сварку зі своїм чоловіком Микитою Добриніним, яка сталася на початку стосунків.

Тоді Микита захотів полетіти до Барселони, щоб розвіятися і побути на самоті. Лише потім Даша дізналася, що там чоловік зустрічався зі своїми друзями. На тлі цього пара посварилася, а ображена Даша навіть збирала речі і хотіла піти з будинку.