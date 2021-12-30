Украинская блогерша Даша Квиткова сделала ринопластику. Она убрала едва заметную ямку на носу.

На личной странице в Instagram Даша обнародовала селфи, сделанное после операции. Блогерша призналась, что раньше ямку на носу всегда заполняла в косметологической клинике. Но, чтобы навсегда забыть об этой проблеме, девушка отважилась на ринопластику.

– Как настоящая девушка, я решила, что сделаю ринопластику, и раз и навсегда закрою вопросы с ямочкой. Мне нос не дробили, визуально он не изменился, форма осталась та же. Соединили хрящи и вуаля. Уснула и проснулась с обновленным носиком, – рассказала Даша.

Квиткова добавила, что на самом деле пришла к врачу с вопросом о груди, но об этом блогерша пообещала рассказать позже.

Ринопластику Даше делал известный украинский пластический хирург Эдгар Каминский. Многие звезды доверяют изменения во внешности именно ему.

Ранее Даша Квиткова рассказывала о ссоре со своим мужем Никитой Добрыниным, которая произошла в начале отношений.

Тогда Никита захотел полететь в Барселону, чтобы развеяться и побыть одному. Только потом Даша узнала, что там мужчина встречался со своими друзьями. На фоне этого пара поругалась, а обиженная Даша даже собирала вещи и хотела уйти из дома.