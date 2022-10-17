Утром 17 октября российская армия атаковала Киев иранскими дронами. Один из ударов пришелся по жилой многоэтажке, на что отреагировала национальная легенда Украины София Ротару.

В своем Instagram певица обнародовала фото разрушенного дома, на развалинах которого работают спасатели в поиске людей.

Сейчас смотрят

— Kyiv 17.10.2022, — лаконично написала Ротару, добавив эмодзи в виде разбитого сердца.

Стоит отметить, что такая реакция в стиле украинской артистки. Именно так она реагирует на все масштабные обстрелы городов Украины российской армией.

Читайте также: София Ротару отреагировала на ракетный удар по общежитию на Салтовке

Например, 10 октября, когда был масштабный ракетный обстрел Украины, Ротару тоже обнародовала фото, на которых показаны последствия прилета ракет.

Несмотря на то, что артистка в такие моменты не многословна, она переживает за родную страну и людей. Также известно, что Ротару отказалась выступать в России.

По словам ее бывшего директора Сергея Лаврова, певица не соглашается выступать на корпоративах и частных вечеринках ни за какие деньги.