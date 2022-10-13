Національна легенда України Софія Ротару відмовилася виступати на території Росії. Про рішення артистки заявив її колишній директор Сергій Лавров.

За заявами російських ЗМІ, продюсеру постійно дзвонять замовники, які хочуть бачити Софію на своїх корпоративах та приватних вечірках, але співачка не погоджується за жодні гроші.

Очевидно, що на рішення Ротару вплинула війна, яку Росія розгорнула на території України.

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– Зараз не час виступати, Софія Михайлівна це розуміє. І хоча замовлень у неї достатньо, я їй навіть не дзвоню з цього приводу. Знаю, що на сцену вона не виходитиме – завжди була принциповою. Якщо не хоче виступати – ні за які гроші на сцену не витягнеш. В останні моменти замовник навіть не встигає назвати ціну, – заявив колишній директор Ротару.

Також Лавров додав, що зірка завжди могла відмовитися від дуже привабливої ​​пропозиції заради гарного вечора у компанії сім’ї. За словами Сергія, раніше один виступ Софії коштував від €100 тис.

Нагадаємо, що Софія Ротару деякий час мовчала про війну в Україні, але після низки моторошних подій зі смертю мирних людей артистка не змогла ігнорувати ситуацію. З останнього – Ротару відреагувала на ракетний обстріл Києва 10 жовтня. Тоді артистка опублікувала в Instagram знімки із руйнуваннями, які завдали російські ракети інфраструктурі столиці.