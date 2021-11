Відвідувачі фестивалю Astroworld, на якому загинули вісім людей, розповіли, що бачили як Кайлі та Кендалл Дженнер пройшли повз тіла.

Вагітна Кайлі відвідала фестиваль у Х’юстоні разом зі своєю сестрою Кендалл та дочкою Стормі. На Astroworld виступав її бойфренд Тревіс Скот.

– 24-річна Кайлі та 26-річна Кендалл пройшли повз тіла, коли їх виводили із заходу, – заявив інсайдер The Sun.

Джерело видання також стверджує, що дівчат охороняли 12 охоронців.

Коли Кендал і Кайлі виводили, вони пройшли повз тіл загиблих і людей, яким робили штучне дихання.

Представник Кайлі та Кендалл відкинув ці твердження.

– Ваша історія кричуща та абсолютно хибна. Жодної з дівчат поблизу не було, – зазначив представник Дженнер.

Кайлі наполягала на тому, що вона та Кендал не знали, що люди померли, поки не з’явилися новини.

Тревіс і я спустошені. Мої думки та молитви з усіма, хто загинув, був поранений або в якийся спосіб постраждав внаслідок вчорашніх подій. Я хочу прояснити, що ми не знали про жодні смертельні випадки доти, поки після шоу не вийшли новини, – заявила Кайлі.

Однак не всі в мережі повірили в щирість Кайлі, оскільки вона публікувала відео зі швидкою Instagram. Тоді автомобіль медиків рухався просто у натовпі.

Зірка реаліті незабаром видалила той пост, але пильні підписники встигли його зберегти.

