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Пройшла повз тіла, прикриваючи обличчя: Кайлі Дженнер помітили на трагічному Astroworld

8 Листопада 2021, 12:16 Євгенія Шапоренко
Пройшла повз тіла, прикриваючи обличчя: Кайлі Дженнер помітили на трагічному Astroworld
Джерело: Getty Images

Відвідувачі фестивалю Astroworld, на якому загинули вісім людей, розповіли, що бачили як Кайлі та Кендалл Дженнер пройшли повз тіла.

Вагітна Кайлі відвідала фестиваль у Х’юстоні разом зі своєю сестрою Кендалл та дочкою Стормі. На Astroworld виступав її бойфренд Тревіс Скот.

– 24-річна Кайлі та 26-річна Кендалл пройшли повз тіла, коли їх виводили із заходу, – заявив інсайдер The Sun.

Джерело видання також стверджує, що дівчат охороняли 12 охоронців.

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Коли Кендал і Кайлі виводили, вони пройшли повз тіл загиблих і людей, яким робили штучне дихання.

– Вони тримали голови опущеними та стежили, щоб ніхто не бачив їхніх облич. Вони робили все, щоб їх ніхто не помітив, і були прикриті, щоб ніхто не міг побачити їхньої реакції. Перед ними вивели одного парубка. На них були маски та толстовки, – розповів інсайдер.

Представник Кайлі та Кендалл відкинув ці твердження.

– Ваша історія кричуща та абсолютно хибна. Жодної з дівчат поблизу не було, – зазначив представник Дженнер.

Кайлі наполягала на тому, що вона та Кендал не знали, що люди померли, поки не з’явилися новини.

Тревіс і я спустошені. Мої думки та молитви з усіма, хто загинув, був поранений або в якийся спосіб постраждав внаслідок вчорашніх подій. Я хочу прояснити, що ми не знали про жодні смертельні випадки доти, поки після шоу не вийшли новини, – заявила Кайлі.

Відео зі швидкою

Однак не всі в мережі повірили в щирість Кайлі, оскільки вона публікувала відео зі швидкою Instagram. Тоді автомобіль медиків рухався просто у натовпі.

Зірка реаліті незабаром видалила той пост, але пильні підписники встигли його зберегти.

Що сталося на фестивалі Astroworld Festival

5 листопада у Х’юстоні (США) відбувся перший день фестивалю Astroworld Festival, на який з усієї країни з’їхалися 50 тис. людей. Під час виступу Тревіса Скотта трапилася сильна тиснява, в якій загинули вісім людей, ще 50 – перебувають у лікарні. В результаті організатори вирішили скасувати другий день фесту.

У мережі зараз розповсюджують страшні відео. В одному з таких охоронці та поліцейські надають допомогу постраждалій у тисняві. Четверо чоловіків мали донести дівчину на ношах до медпункту, але впустили її. Дівчина сильно вдарилася головою об металеву огорожу.

Джерело
The Sun
Теги
Кайли Дженнер
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