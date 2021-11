Посетители фестиваля Astroworld, на котором погибли восемь человек, рассказали, что видели как Кайли и Кендалл Дженнер прошли мимо тел.

Беременная Кайли посетила фестиваль в Хьюстоне вместе со своей сестрой Кендалл и дочерью Сторми. На Astroworld выступал ее бойфренд Трэвис Скот.

— 24-летняя Кайли и 26-летняя Кендалл прошли мимо тел, когда их выводили с мероприятия, — заявил инсайдер The Sun.

Источник издания также утверждает, что девушек сопровождали 12 телохранителей.

Когда Кендалл и Кайли выводили, они прошли мимо тел погибших и людей, которым делали искусственное дыхание.

— Они держали головы опущенными и следили, чтобы никто не видел их лиц. Они делали все, чтобы их никто не заметил, и были прикрыты, чтобы никто не мог увидеть их реакцию. Перед ними вывели одного парня. На них были маски и толстовки, — рассказал инсайдер.

Представитель Кайли и Кендалл отверг эти утверждения.

— Ваша история вопиющая и абсолютно лживая. Ни одной из девушек поблизости не было, — отметил представитель Дженнер.

Кайли настаивала на том, что она и Кендалл не знали, что люди умерли, пока не появились новости.

— Трэвис и я сломлены и опустошены. Мои мысли и молитвы со всеми, кто погиб, был ранен или каким-либо образом пострадал в результате вчерашних событий. Я хочу прояснить, что мы не знали ни о каких смертельных случаях до тех пор, пока после шоу не вышли новости, — заявила Кайли.

Однако не все в сети поверили в искренность Кайли, так как она публиковала видео со скорой в Instagram. Тогда автомобиль медиков двигался прямо в толпе.

Звезда реалити вскоре удалила тот пост, но бдительные подписчики успели его сохранить.

Let’s not forget Kylie jenner videoing an ambulance moving in the crowd too damn I love travis but this is just sad asf pic.twitter.com/PytTp7bWRA

— m⁷ (@yonceskoo) November 6, 2021