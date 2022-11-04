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Проходжу 30-денне очищення: Каньє Вест відмовився від розмов, алкоголю та інтиму

4 Листопада 2022, 10:49
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Проходжу 30-денне очищення: Каньє Вест відмовився від розмов, алкоголю та інтиму
Джерело: Depositphotos

Скандальний американський репер Каньє Вест заявив, що на місяць відмовляється від розмов, сексу, алкоголю та інших звичних для себе речей. Таким чином, артист вирішив пройти певне очищення.

Своїми планами на найближчий місяць Каньє поділився в Twitter, повідомивши про своєрідний “пост”.

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– Я проходжу 30-денну очистку. Словесний пост. Ніякого алкоголю. Ніяких фільмів для дорослих. Ніяких статевих актів. Амінь. Але мій Twitter ще палає, – написав Вест.

Очевидно, від ведення соцмереж репер на цей період не відмовлятиметься. Чим викликане очищення Каньє – невідомо, проте можливо, негативом, який останнім часом у доволі великій кількості був присутній навколо репера.

Нещодавно Вест оскандалився антисемітськими висловлюваннями, за що його акаунти в Twitter і Instagram були видалені. З цієї ж причини багато зірок висловили своє обурення Каньє.

Також репер втратив багато контрактів, у результаті і прибуток.

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