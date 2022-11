Скандальний американський репер Каньє Вест заявив, що на місяць відмовляється від розмов, сексу, алкоголю та інших звичних для себе речей. Таким чином, артист вирішив пройти певне очищення.

Своїми планами на найближчий місяць Каньє поділився в Twitter, повідомивши про своєрідний “пост”.

I’m not talking to nooobody for a month pic.twitter.com/g1JYFmCGEo

— ye (@kanyewest) November 3, 2022