Скандальный американский рэпер Канье Уэст заявил, что на месяц отказывается от разговоров, секса, алкоголя и других привычных для себя вещей. Таким образом, артист решил пройти некое очищение.

Своими планами на ближайший месяц Канье поделился в Twitter, сообщив о своеобразном “посте”.

I’m not talking to nooobody for a month pic.twitter.com/g1JYFmCGEo — ye (@kanyewest) November 3, 2022

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— Я прохожу 30-дневную очистку. Словесный пост. Никакого алкоголя. Никаких фильмов для взрослых. Никаких половых актов. Аминь. Но мой Twitter еще пылает, — написал Уэст.

Очевидно, от ведения соцсетей рэпер на этот период отказываться не будет. Чем вызвано очищение Канье — неизвестно, однако возможно, негативом, который в последнее время в достаточно большом количестве присутствовал вокруг рэпера.

Недавно Уэст оскандалился антисемитскими высказываниями, за что его аккаунты в Twitter и Instagram были удалены. По этой же причине многие звезды высказали свое возмущение Канье.

Также рэпер потерял много контрактов, в последствии и прибыль.