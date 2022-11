Скандальный американский рэпер Канье Уэст заявил, что на месяц отказывается от разговоров, секса, алкоголя и других привычных для себя вещей. Таким образом, артист решил пройти некое очищение.

Своими планами на ближайший месяц Канье поделился в Twitter, сообщив о своеобразном “посте”.

I’m not talking to nooobody for a month pic.twitter.com/g1JYFmCGEo

— ye (@kanyewest) November 3, 2022