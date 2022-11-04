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Прохожу 30-дневную очистку: Канье Уэст отказался от разговоров, алкоголя и интима

4 ноября 2022, 10:49
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Прохожу 30-дневную очистку: Канье Уэст отказался от разговоров, алкоголя и интима
Источник: Depositphotos

Скандальный американский рэпер Канье Уэст заявил, что на месяц отказывается от разговоров, секса, алкоголя и других привычных для себя вещей. Таким образом, артист решил пройти некое очищение.

Своими планами на ближайший месяц Канье поделился в Twitter, сообщив о своеобразном “посте”.

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— Я прохожу 30-дневную очистку. Словесный пост. Никакого алкоголя. Никаких фильмов для взрослых. Никаких половых актов. Аминь. Но мой Twitter еще пылает, — написал Уэст.

Очевидно, от ведения соцсетей рэпер на этот период отказываться не будет. Чем вызвано очищение Канье — неизвестно, однако возможно, негативом, который в последнее время в достаточно большом количестве присутствовал вокруг рэпера.

Недавно Уэст оскандалился антисемитскими высказываниями, за что его аккаунты в Twitter и Instagram были удалены. По этой же причине многие звезды высказали свое возмущение Канье.

Также рэпер потерял много контрактов, в последствии и прибыль.

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