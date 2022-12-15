Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персони

Наследство в $250 млн: Брюс Уиллис переписал завещание

15 декабря 2022, 13:54
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Брюс Уиллис
Источник: Getty Images

Американский актер Брюс Уиллис, страдающий афазией — расстройством речи, переписал завещание. Его $250 млн наследство достанется второй жене, актрисе Эмме Хемминг и их совместным дочерям — Ивлин и Мейбел.

Первой супруге легенды боевиков, актрисе Деми Мур не достанется ничего, по словам близкого к актеру источника. Их совместным детям — Румер, Скаут и Таллула по $1 млн каждой.

— Брюс хотел убедиться, что о его семье позаботятся. Он считает, что Румер, Скаут и Таллула на протяжении всей своей жизни получали лучшее из того, что он может предложить в финансовом отношении, — говорит инсайдер.

Также он отметил, что всего 67-летний Брюс менял завещание трижды — когда женился на Эмме, когда родились их дети и сейчас, когда его здоровье оставляет желать лучшего.

Сейчас смотрят

— Брюс также считает, что Деми, состояние которой оценивается в $200 млнв, всегда будет рядом с Румер, Скаут и Таллулой, — сказал источник.

Напомним, на днях появилась информация, что состояние здоровья Брюса Уиллиса резко ухудшилось. Он мало, что может сказать и многое не понимает из того, что говорят другие. Все это из-за афазии, о которой поклонникам актера стало известно в марте.

Читайте также:
Брюс ВіллісБрюс Уиллис завершая актерскую карьеру из-за афазии

Источник
RadarOnline
Теги
Брюс Уиллис Заповіт
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь