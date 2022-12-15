Американский актер Брюс Уиллис, страдающий афазией — расстройством речи, переписал завещание. Его $250 млн наследство достанется второй жене, актрисе Эмме Хемминг и их совместным дочерям — Ивлин и Мейбел.

Первой супруге легенды боевиков, актрисе Деми Мур не достанется ничего, по словам близкого к актеру источника. Их совместным детям — Румер, Скаут и Таллула по $1 млн каждой.

— Брюс хотел убедиться, что о его семье позаботятся. Он считает, что Румер, Скаут и Таллула на протяжении всей своей жизни получали лучшее из того, что он может предложить в финансовом отношении, — говорит инсайдер.

Также он отметил, что всего 67-летний Брюс менял завещание трижды — когда женился на Эмме, когда родились их дети и сейчас, когда его здоровье оставляет желать лучшего.

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— Брюс также считает, что Деми, состояние которой оценивается в $200 млнв, всегда будет рядом с Румер, Скаут и Таллулой, — сказал источник.

Напомним, на днях появилась информация, что состояние здоровья Брюса Уиллиса резко ухудшилось. Он мало, что может сказать и многое не понимает из того, что говорят другие. Все это из-за афазии, о которой поклонникам актера стало известно в марте.