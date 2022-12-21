Старша донька американських акторів Демі Мур і Брюса Вілліса, акторка Румер Вілліс вперше стане мамою.

Радісною новиною 34-річна спадкоємиця легенди бойовиків поділилася в Instagram, оприлюднивши чорно-білі фото, на яких продемонструвала кругленький животик. Поруч із Румер позує і її коханий, музикант Дерек Річард Томас.

Для обох батьків майбутній малюк стане первістком. Стать дитини пара розкривати не стала.

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Варто зазначити і те, що це буде перша онучка або онук для Демі Мур і Брюса Вілліса.

До слова, раніше ми писали про те, що стан здоров’я Брюса Вілліса різко погіршився. Ще в березні у нього діагностували афазію. Зараз він мало, що може сказати і погано розуміє те, що говорять інші.