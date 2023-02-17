У актера Брюса Уиллиса обнаружена серьезная болезнь — это лобно-височная деменция. Звезде боевиков спустя долгое время смогли поставить четкий диагноз, и сейчас это облегчение для его семьи.

Об этом заявили близкие актера в соцсетях. По словам семьи, еще весной 2022 года 67-летнему Брюса диагностировали афазию — из-за нее появляются трудности с речью. Однако, болезнь прогрессировала, и теперь ему поставили более четкий диагноз.

Родственники Уиллиса поблагодарили всех за поддержку актера.

Сейчас смотрят

Что касается лобно-височной деменции — это неиболее распространенная форма деменция у людей до 60 лет. К сожалению, вылечить ее сейчас невозможно, но все может измениться. Симптомы также включают медленные или скованные движения, проблемы с кишечником и мочевым пузырем, а также и мышечную слабость.

— Сегодня нет лекарств от этой болезни, и мы надеемся, что эта реальность может измениться в ближайшие годы, — сообщили близкие Брюса.

Заявление сделали жена Эмма Хеминг и их общие две дочери, а также бывшая жена Деми Мур и их три дочери.

Впервые о проблемах со здоровьем у актера стало известно в начале 2022 года — тогда его семья заявила, что Уиллис завершит свою карьеру в кино из-за афазии, которая влияет на его когнитивные способности.

Еще в декабре прошлого года Брюс Уиллис переписал завещание. Так его $250 млн наследство достанется второй жене, актрисе Эмме Хемминг и их совместным дочерям — Ивлин и Мейбел.