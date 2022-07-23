Акторка Ксенія Мішина розповіла про поновлення спілкування з Еллертом, з яким вони розійшлися ще минулого року. У програмі Як ти? від СТБ вона зізналася, що спілкування повернулось після початку війни.

Артистка заявила, що війна застала її в аеропорту, де вона разом із сином вирушала у відпустку до ОАЕ. Зірка додала, що виїхати з Києва їй допоміг саме Олександр Еллерт.

Зараз дивляться

– Із самого початку війни я вирішила, що ми їдемо на захід України. Виїхали о 6-й ранку, а покинули столицю лише о 13.00. Мені одразу зателефонував Сашко, і запропонував допомогу. Ми зустрілися та поїхали разом. Проблеми відійшли на задній план, а життя змінилося за одну хвилину. Він завжди був поряд, і намагався відновити стосунки. Але надто багато образ, щоб усе отак відновлювати, – розповіла Ксенія.

Акторка заявила, що вони поїхали до Буковеля, де зняли величезний будинок – у ньому була велика компанія з друзів Мішиної та Еллерта.

Ведучий програми Григорій Решетник запитав Ксенію, чи були вони парою в Буковелі.

– Ми не говорили про це, просто були разом. Я завжди говорю правду. Були моменти, коли я в інтерв’ю говорила, що нашим стосункам крапка. Потім через деякий час спілкування знову налагоджувалося. Сашко постійно десь був поряд. Але були дуже критичні моменти, коли обидва розуміли, що потрібно бути окремо. Я давала багато шансів. Це життя, це процес. Я просто можу сказати, що ми не разом. Ми спілкувалися, він іноді мені писав, але зараз не знаю, де він. Можливо, ми з ним спілкуватимемося в майбутньому – я не можу цього виключати – зізналася актриса.

Днями Мішина заявила про чергову зраду близької людини. Вона заявила, що раніше звинувачувала в цьому себе, а тепер усвідомила, що не має до цього жодного відношення, адже це є якість інших людей.