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Деякі не проходять випробування: Ксенія Мішина розповіла про чергову зраду

19 Липня 2022, 18:24
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ксения Мишина

Акторка Ксенія Мішина розповіла про чергову зраду, через яку їй знову довелося страждати.

В історіях Instagram зірка розповіла, як пережила цю неприємну подію.

– Такий сильний стрес, який ми зараз переживаємо, позначається на всіх по-різному. На жаль, дехто не проходить випробування. Вони вивертають назовні свої найслабші сторони та опускаються нижче за плінтус, – заінтригувала історією Ксенія.

Вона додала, що в її житті траплялися зради, і вона звинувачувала себе в цьому.

Зараз дивляться

Ксения Мишина

– Як добре нарешті усвідомити, що іноді люди дуже погано роблять, тому що вони такі, а ти не маєш до цього стосунку, – розповіла про свої переживання Ксенія.

Акторка заявила, що засвоїла урок, попри те, що довіра може мати різну цінність для людей.

Ксения Мишина

– Іноді я дивлюся на неприємності й беру в них сили – далі працюватиму над собою і буду центром свого всесвіту. Потрібно розвивати себе і ставати кращою, – додала Мішина.

Днями Ксенія Мішина повернулася до України – вона розповіла, чому виїхала з Бельгії. За її словами, повертатися на Батьківщину було сумно та страшно, та коли вона заїхала до Києва, зрозуміла, як любить столицю.

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Ксенія Мішина
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