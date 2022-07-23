Актриса Ксения Мишина рассказала о возобновлении общения с Эллертом, с которым они разошлись еще в прошлом году. В программе Як ти? от СТБ она призналась, что общение вернулось после начала войны.

Артистка заявила, что война застала ее в аэропорту, где она вместе с сыном отправлялась в отпуск в ОАЭ. Звезда добавила, что уехать из Киева ей помог именно Александр Эллерт.

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— С самого начала войны я решила, что мы едем на Запад Украины. Выехали в 6 утра, а покинули столицу только в 13.00. Мне сразу позвонил Саша, и предложил помощь. Мы встретились и поехали вместе. Проблемы отошли на задний план, а жизнь изменилась в одну минуту. Он всегда был рядом, и пытался возобновить отношения. Но слишком много обид, чтобы все вот так возобновлять, — рассказала Ксения.

Актриса заявила, что они поехали в Буковель, где сняли огромный дом — в нем была большая компания из друзей Мишиной и Эллерта.

Ведущий программы Григорий Решетник спросил у Ксении, были ли они парой в Буковеле.

— Мы не говорили об этом, просто были вместе. Я всегда говорю правду. Были моменты, когда я в интервью говорила, что нашим отношениям точка. Потом спустя некоторое время общение снова налаживалось. Саша постоянно где-то был рядом. Но были очень критические моменты, когда мы оба понимали, что нужно быть отдельно. Я давала много шансов… Это жизнь, это процесс. Я просто могу сказать сейчас, что мы не вместе. Мы общались, он иногда мне писал, но я сейчас не знаю, где он. Возможно, мы с ним будем общаться в будущем — я не могу этого исключать, — призналась актриса.

На днях Мишина заявила об очередной измене близкого человека. Она призналась, что ранее винила в этом себя, а теперь осознала, что не имеет к этому никакого отношения, ведь это качества других людей.